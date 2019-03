Woorden van Johan echoën na

Esther Vergeer Ⓒ Telesport

Als kind was ik vooral in de buurt te vinden, om buiten te spelen. Toen ik nog kon lopen en ook toen ik in een rolstoel zat. Dus deze tijd, wanneer het zelfs na het avondeten nog licht is, was echt een feest voor mij. We weten het, dat dat geen vanzelfsprekendheid meer is. Althans, onderzoeken wijzen het uit en we zien het om ons heen gebeuren: kinderen bewegen over het algemeen te weinig. En de meeste mensen zijn ook overtuigd dat we er iets mee moeten. Maar hoe dan?