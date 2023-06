Feyenoord stelt zich hard op rond Lutsharel Geertruida

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese lijkt nog niet onder de indruk te zijn van het tot op heden onbekende bod dat RB Leipzig heeft gedaan op de Oranje-international die afgelopen seizoen een van de beste en meest constante spelers in het kampioenselftal van de Rotterdammers was.

Te Kloese gaat voorlopig niet in op de belangstelling voor de man die door bondscoach Ronald Koeman wordt beschouwd als een belangrijke speler voor Oranje. Feyenoord wil ook geen prijskaartje aan Geertruida hangen of een indicatie geven aan welke buitenlandse club dan ook. Het liefst houden de Rotterdammers en trainer Arne Slot de pas 22-jarige centrale verdediger nog minimaal een seizoen in De Kuip.

Hoe ver wil Leipzig gaan?

Toch wordt Geertruida op dezelfde waarde geschat als de net aan Benfica verkochte middenvelder en aanvoerder Orkun Kökcü, die met een gegarandeerde bonus zo’n dertig miljoen euro opbrengt en bij een goede doorverkoop nog eens vijf of tien miljoen euro kan opleveren.

De vraag is tot hoever RB Leipzig wil gaan en op welke termijn de Duitsers zullen terugkeren met een bod dat door de leiding van Feyenoord serieus genoeg wordt genomen om de onderhandelingen te openen. Het contract van Geertruida bij Feyenoord loopt nog door tot 2025 en daardoor kan de club het RB Leipzig of andere buitenlandse gegadigden lastig maken.

Eerder deze week liet Te Kloese weten aan het Schotse Rangers FC, dat zich meldde voor spits Danilo (24), dat hij geen zaken doet met clubs die geen serieus geld op tafel willen leggen. Danilo wordt door Rangers als alternatief gezien voor de voormalige Feyenoord-spits Cyriel Dessers (28), die bij het Italiaanse Cremonese wegkwijnt.