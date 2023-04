Ludiek: Bram van Polen (37) geeft rondje aan PEC Zwolle-fans na contractverlenging

De rechtsback schreef een brief aan de fans waarin hij zijn contractverlenging bekend maakt. Bij die brief zit ook een muntje, waarmee de fans een drankje kunnen halen in het stadion van PEC. Van Polen probeert in de onderhandelingen met de clubleiding steeds iets bijzonders of ludieks af te spreken. Zo dwong hij een keer een etentje in een sterrenrestaurant af en vorig jaar bedong hij een tweedehands auto. Nu heeft Van Polen geregeld dat de fans een drankje krijgen.

Van Polen is al jaren aanvoerder van PEC Zwolle, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder koerst nu echter af op een terugkeer naar het hoogste niveau. Zes wedstrijden voor het einde van de competitie gaat PEC Zwolle aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Overijssel kan zich komend weekeinde verzekeren van promotie.

Ultieme doel

Van Polen speelde al bijna vijfhonderd wedstrijden voor PEC Zwolle, waarmee hij in 2014 de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal won.

„Ik kan een heel verhaal vertellen waarom ik mijn contract heb verlengd, maar iedereen weet dat PEC Zwolle voor mij de allermooiste club van allemaal is”, aldus de Harderwijker. „Zolang ik me op en top fit voel, wil ik me in het veld blijven inzetten voor deze mooie club. We zijn met z’n allen hard op weg naar ons ultieme doel, terugkeren naar de Eredivisie. Daar hoop ik dan volgend jaar ook weer met mijn club actief te zijn.”