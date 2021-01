PSV rekent na rust af met FC Volendam

De ploeg van trainer Roger Schmidt had dinsdagavond de nodige moeite met FC Volendam, maar na rust werd de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie dan toch bedwongen: 0-2 zege.

De zege kwam vrij moeizaam tot stand. Volendam was voor rust een stuk sterker en kreeg veel goede kansen. Doelman Lars Unnerstall redde enkele keren uitstekend. In de tweede helft sloeg PSV wel toe.

Noni Madueke opende in de 52e minuut de score voor de nummer drie van de Eredivisie. 25 minuten later besliste Denzel Dumfries het treffen in het Kras Stadion. De aanvoerder van de Eindhovenaren benutte een penalty nadat hij die zelf had versierd.