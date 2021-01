Unnerstall redt PSV in Volendam

Waar Schmidt zich drie dagen eerder tegen Sparta nog richtte tot de vierde man en vooral Bas Nijhuis, daar werden nu zijn spelers verbaal aan de oren getrokken. Schmidt zag zijn ploeg voor de derde keer op rij met een instelling op het veld verschijnen die niet strookt met de ambitie van de club om in alle drie de competities te schitteren. Na Ajax-uit, waar PSV juist geweldig begon, lijkt er iets in de ploeg te zijn geslopen dat het tegen elk team wel losloopt.

Ineens lijken de heertjes voorop dan te denken het met een procentje of vijftig minder arbeid ook wel te kunnen. Er wordt geleund op de eigen individuele klasse, de kracht om duels in een flits te beslissen. Maar daarmee tapt PSV uit een vaatje zelfdestructiemiddel. De Eindhovenaren brengen op die manier geen enkele tegenstander onder druk, die daardoor allemaal op de helft van PSV durft te voetballen en de ploeg van Schmidt ’bij de kloten’ te grijpen. Tegen AZ werd een achterstand niet meer hersteld, tegen Sparta werd de ploeg nog op tijd wakker, maar tegen FC Volendam had geen enkele ooggetuige het vreemd gevonden als er bij rust 5-0 op het bord stond.

Denzel Dumfries treft raak vanaf de penaltystip. Ⓒ ANP/HH

Zoals Jonk daags voor het duel aangaf dat de wedstrijd tegen PSV een mooi graadmeter was voor zijn spelers (verdediger Micky van de Ven speelde indrukwekkend), zo gold dat ook voor hemzelf als trainer. De mensen voor de buis zullen een helft lang genoten hebben van de huidige nummer zeven in de Keuken Kampioen Divisie. Het drukzetten van de Volendammers was uitstekend verzorgd, waarbij elke PSV-opbouwer door drie of vier oranjehemden in een soort fuik werd gedreven. Het net spreidde zich weer wanneer de bal werd veroverd, met korte en snelle combinaties tot de goal tot gevolg.

"Jonk en Van de Ven laten zich gelden"

Volendam werd levensgevaarlijk, maar had slechts met één PSV’er de grootste moeite: Lars Unnerstall. De reservegoalie mocht weer eens opdraven in plaats van Yvon Mvogo en liet zien op de lijn toch echt de beste keeper van de Eindhovenaren te zijn. Captain Denzel Dumfries zei vorig seizoen: „Als hij ook nog kon meevoetballen, zou hij keeper van Real Madrid zijn.” De reflexen van de Duitse reus zijn fenomenaal en waar Mvogo wel eens een houdbaar balletje laat glippen, daar haalt Unnerstall op zijn lijn constant een hoog niveau. Maar aan de bal haalt hij niet het niveau dat in de opbouw wordt verwacht, waarin Mvogo net als de dinsdag rust gegunde Olivier Boscagli een heldere rol vervult.

Timo Baumgartl mocht opdraven voor de Fransman en na nóg een half seizoen is wel duidelijk dat de verdediger van tien miljoen euro PSV écht niet verder gaat helpen. Gestuntel en een mispeer van de Duitser zorgden voor het eerste gevaar van Volendam. Nick Doodeman raakte uit de draai voor het eerst Unnerstall. Een paar minuten later deed Boy Deul hetzelfde en opnieuw Doodeman kreeg na een half uur spelen in drie instanties de bal ook niet langs de Duitser. De allergrootste van een serie kansen was op slag van rust, toen Doodeman breed legde op Alex Plat. Ook hij schoot op Unnerstall. PSV herpakte zich vervolgens na rust en bekerde na een flits van Madueke en penalty van Dumfries verder.

FC Volendam-PSV* 0-2 (0-0). 51. Madueke 0-1, 79. Dumfries 0-2 (strafschop). Scheidsrechter: Bax. *door naar kwartfinales.