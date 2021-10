Winnaar brons 200 meter voorbije WK op straat in Ecuador doodgeschoten

„Met diepe droefenis bevestigen wij de moord op Alex Quinónez”, schrijft de sportminister. „We verliezen een grote sportman, een man die ons liet dromen en ons geëmotioneerd heeft.” Hij noemt Quinónez de grootste sprinter die het land ooit heeft gehad.

Ecuadoraanse media melden dat Quinónez vrijdagavond met een kameraad in een hinderlaag van gewapende mannen liep. Quinónez en zijn gezelschap werden doodgeschoten. Even voor middernacht werden ze door de politie gevonden.

Quinónez liep in 2012 de olympische finale over 200 meter van de Spelen in Londen. Zeven jaar later pakte hij brons op de 200 meter van de WK in Doha. De 32-jarige Quinónez miste afgelopen zomer de Spelen van Tokio. Hij werd eerder dit jaar geschorst wegens overtreding van het dopingreglement. Hij was driemaal onvindbaar voor de controleurs.