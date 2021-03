Bibian Mentel (48) overleden

„Rust zacht lieve Bibian, lieve mama, lieve dochter, lieve schat. We gaan je nooit vergeten”, zo schrijft haar familie op Instagram.

Bijna 20 jaar geleden kreeg Mentel voor het eerst te maken met botkanker. Het leidde ertoe dat haar onderbeen geamputeerd moest worden. De ziekte keerde telkens terug, maar keer op keer wist Mentel de kanker te overwinnen en bovendien uit te blinken in een wintersport. Als paralympisch snowboardster veroverde ze drie keer goud op de Paralympische Spelen: één keer in Sotsji 2014 (snowboardcross) en twee keer in Pyeongchang 2018 (snowboardcross en banked slalom).

De meervoudig wereldkampioene werd in beide jaren op het Sportgala gekozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. Mentel beëindigde haar carrière eind 2018.

Ze droeg zowel in Sotsji als in Pyeongchang de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie. Enkele maanden voor de Paralympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea moest Mentel een zware operatie ondergaan aan haar nek, omdat een wervel instabiel was geworden na een reeks bestralingen om een tumor onder controle te krijgen. De nekwervel werd verwijderd en Mentel kreeg een titanium constructie om haar nek te ondersteunen.

Amper drie maanden later pakte ze in Pyeonchang twee gouden medailles. In 2019 belandde Mentel in een rolstoel vanwege een incomplete dwarslaesie, opgelopen bij een operatie aan een tumor in haar rug. De snowboardster deed in die rolstoel mee aan het tv-programma Dancing With The Stars, waarin ze de finale haalde.

Mentel was een voorbeeld voor velen, met haar vechtersmentaliteit, positiviteit en enorme veerkracht.