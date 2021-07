Florentino Pérez haalt in gelekt audio-fragment keihard uit naar Iker Casillas en Raúl: ’Grootste oplichters’

Het audio-fragment is een half jaar nadat Pérez zijn eerste periode als voorzitter van de Spaanse club had beëindigd, opgenomen. In het fragment is te horen hoe Pérez Raul de schuld geeft van zijn vertrek en bijt hij hem toe de club te hebben vernietigd. „Men gelooft dat Real Madrid van hem is. Het is verschrikkelijk hoe slecht deze man is”, aldus een chagrijnige Pérez.

Ook veegt hij de vloer aan met goalie Casillas „Iker Casillas is geen keeper voor Real Madrid. Dat is hij niet, dat is hij nooit geweest. Hij is de grootste mislukking die we hebben gehad. Je hebt mensen die hem aanbidden; ik begrijp daar niets van. Mensen verdedigen hem, maar hij is een grote oplichter. Net als Raúl. De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van Real Madrid zijn Raúl en Casillas. Ze zijn ontzettend egoïstisch en je kunt niet op ze rekenen.”

Op het moment dat de opname gemaakt werd, waren Casillas en Raúl nog belangrijke basisspelers. Pérez keerde in 2009 terug als voorzitter. Tijdens zijn tweede termijn verlieten Casillas en Raul de club allebei, maar ze zijn ondertussen teruggekeerd. Casillas is sinds december de rechterhand van algemeen directeur José Ángel Sánchez en Raul is de coach van het B-team, Castilla. De 74-jarige Pérez is momenteel bezig aan zijn derde termijn als voorzitter bij Madrid.