Kron wint tweede rit in Vuelta na bizarre finale en draagt zege op aan overleden De Decker

BARCELONA - De tweede etappe van de Vuelta is gewonnen door de Deen Andreas Kron. De renner van Lotto Dstny was de beste op Montjuïc, de beruchte heuvel in Barcelona. De 25-jarige Kron kwam solo aan. Zijn voorsprong op de Australiër Kaden Groves was zes tellen. De beste Nederlander was Marijn van den Berg, die als negende finishte.

Andreas Kron met zijn handen naar de hemel. Ⓒ ANP/HH