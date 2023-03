FC Utrecht doet NEC in tweede helft toch pijn

Via twee doelpunten van Landry Dimata nam NEC in de eigen Goffert een voorsprong van 2-0. De Belg opende in de 31e minuut de score na een fraaie steekbal van spelmaker Oussama Tannane.

Dimata was op schot voor NEC. Ⓒ ProShots

Kort na rust verdubbelde Dimata de voorsprong op aangeven van Magnus Mattsson. Daar ging balverlies aan vooraf van Utrecht-middenvelder Victor Jensen, die vlakbij zijn eigen strafschopgebied van de bal werd gelopen door Tannane.

Boussaid viert de gelijkmaker. Ⓒ ProShots

Met de van een blessure herstelde spits Bas Dost als invaller knokte FC Utrecht zich terug. Dost tikte in de 63e minuut de aansluitingstreffer binnen, nadat een schot van Sander van de Streek via doelman Jasper Cillessen voor zijn voeten was beland. Enkele minuten later schoot Othmane Boussaid de gelijkmaker binnen na een actie van Anastasios Douvikas.

Geen winnaar

In de slotfase kreeg Elayis Tavsan een grote kans om NEC alsnog de winst te bezorgen, maar hij stuitte op doelman Vasilis Barkas.