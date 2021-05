Max Verstappen: ‘Tijd om daar verandering in te brengen’

Op het stratencircuit van Baku stond Verstappen nog nooit op het podium. ,,Het is tijd om daar verandering in te brengen”, aldus de Red Bull-coureur. ,,Het is, om eerlijk te zijn, niet mijn favoriete circuit. Laten we maar eens zien hoe competitief we zijn. Ik verwacht wel dat Mercedes daar weer sterk terugkomt.”

Verstappen blijft nuchter, ook na zijn overwinning in Monaco en het veroveren van de koppositie in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1. ,,De leiding nemen in het kampioenschap voelt goed, maar we moeten daar ook na de laatste race staan. Dat is het enige dat telt. Waar we nu staan voelt goed en geeft aan dat we het seizoen goed begonnen zijn, maar we moeten blijven pushen en blijven verbeteren. Niemand is ooit perfect of staat stil in deze sport. Tot nu toe hebben wij de kleinste fouten gemaakt, daardoor staan we eerste, maar we weten allemaal dat het snel kan veranderen.”