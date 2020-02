Kiki Bertens baalt: ’Dat had ik liever voor mij gehouden’

Kiki Bertens met Paul Haarhuis (foto uit april 2015) Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Kiki Bertens is helemaal klaar voor haar rentree in het Nederlands Fed Cup-team. De nummer acht van de wereld opent vrijdag in de Haagse Sportcampus Zuiderpark het cruciale treffen met Wit-Rusland tegen Aliaksandra Sasnovich. Bertens kampte al sinds het begin van 2020 met pijn aan haar achillespees. Afgelopen week liet ze een injectie zetten om de pijn te onderdrukken. Al had de 28-jarige Nederlandse die informatie liever voor zich gehouden.