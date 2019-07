Zege Verstappen komt adviseur Marko heel goed uit

Honda moet nog beslissen of het na 2020 doorgaat met Red Bull in de Formule 1. Besluiten de Japanners te stoppen, dan heeft Red Bull Racing een enorm probleem en ligt een vertrek van Verstappen sowieso in de lijn der verwachtingen.

Jongste wereldkampioen ooit

„Als we Max geen winnend pakket kunnen bieden, kan ik me voorstellen dat we hem niet kunnen houden”, aldus Marko. „Het doel is nog steeds om hem de jongste wereldkampioen ooit te maken. Ik heb voor dit seizoen gezegd dat we dit jaar vijf keer kunnen winnen. Sommige mensen verklaarden me voor gek. Ik geloof er nog steeds in.”

Marko had niet verwacht dat Verstappen zou winnen op de Red Bull Ring. „Aanvankelijk wel, maar na de start dacht ik dat het over was. De laatste dertig rondes van Max waren vuurwerk. Honda gaf ons alle power die ze hadden. Op deze manier, na zo’n start, is de zege nog veel spectaculairder.”

