Champions League: Internazionale met De Vrij gelijk, Bayern blijft winnen

Romelu Lukaku was in de eerste helft dicht bij een treffer voor de bezoekers. Zijn vrije trap verdween via de handen van keeper Anatoli Troebin en de lat over het doel. Ook na de rust bleven beide ploegen schotloos. Lukaku kwam voor de eerste keer in tien Europese duels op rij niet tot scoren voor Inter.

Felicitaties voor Leon Goretzka (m) voor zijn openinsgtreffer. Ⓒ EPA

Bayern München blijft winnen

Bayern München heeft ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League winnend afgesloten. De titelverdediger versloeg Lokomotiv Moskou in Rusland met 2-1. Leon Goretzka en Joshua Kimmich kwamen namens de bezoekers tot scoren. Tussendoor zorgde Anton Mirantsjoek voor de gelijkmaker.

Voor Bayern München was het de veertiende opeenvolgende overwinning in alle Europese competities. Het record van Atlético Madrid, dat tussen 2011 en 2012 in zestien Europese duels op rij zegevierde, komt voor de Duitsers steeds dichterbij.

Bayern begon in dezelfde opstelling als vorige week in de geslaagde openingswedstrijd tegen Atlético Madrid (4-0). Joshua Zirkzee ontbrak bij Bayern in de wedstrijdselectie.