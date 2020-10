Champions League: Real ontsnapt aan nederlaag, Inter met De Vrij gelijk, zege Bayern

Borussia kwam na ruim een half uur op voorsprong. Uit een splijtende pass van Alassane Pléa schoot Marcus Thuram raak, 1-0. De Franse spits verdubbelde van dichtbij de marge in de 58e minuut. Drie minuten voor tijd verkleinde Benzema de Spaanse achterstand, waarna Casemiro in de extra tijd alsnog de gelijkmaker verzorgde.

Real verloor anderhalve week geleden in La Liga ook al thuis van Cádiz (0-1). Dankzij de zege in de klassieker tegen Barcelona, afgelopen zaterdag in Camp Nou (1-3), kon coach Zinédine Zidane weer even vooruit in Madrid. Na de fortuinlijke ontsnapping in Duitsland zal de kritiek niettemin weer flink toenemen.

Stefan de Vrij in duel met Viktor Korniyenko van Sjachtar Donetsk. Ⓒ REUTERS

Eerder op de avond bleef Internazionale in Kiev tegen Sjachtar Donetsk steken op 0-0. Sjachtar leidt nu met vier punten, Borussia en Inter staan op twee punten en Real Madrid heeft nog maar één punt.

Bekijk hier de poulestanden en het programma in de Champions League.

Bayern München blijft winnen

Bayern München heeft ook de tweede groepswedstrijd in de Champions League winnend afgesloten. De titelverdediger versloeg Lokomotiv Moskou in Rusland met 2-1. Leon Goretzka en Joshua Kimmich kwamen namens de bezoekers tot scoren. Tussendoor zorgde Anton Mirantsjoek voor de gelijkmaker.

Voor Bayern München was het de veertiende opeenvolgende overwinning in alle Europese competities. Het record van Atlético Madrid, dat tussen 2011 en 2012 in zestien Europese duels op rij zegevierde, komt voor de Duitsers steeds dichterbij.

Bayern begon in dezelfde opstelling als vorige week in de geslaagde openingswedstrijd tegen Atlético Madrid (4-0). Joshua Zirkzee ontbrak bij Bayern in de wedstrijdselectie.

Felicitaties voor Leon Goretzka (m) voor zijn openinsgtreffer. Ⓒ EPA

Atlético Madrid boekte in groep A de eerste zege. Het thuisduel met RB Salzburg eindigde in 3-2. Bij de thuisclub was João Félix de gevierde man. De Portugese aanvaller bracht twee treffers op zijn naam (2-2 en 3-2). Het eerste doelpunt van Atlético kwam op naam van Marcos Llorente (1-0). Namens de bezoekers troffen Dominik Szoboszlai en Mërgim Berisha doel.

Atlético verloor vorige week in Duitsland met 4-0 van Bayern München.

Bayern leidt nu met zes punten, gevolgd door Atlético (drie), Lokomotiv en Salzburg (beide een punt).

Ferran Torres viert de eerste treffer van Manchester met Raheem Sterling en Phil Foden. Ⓒ REUTERS

Manchester City soeverein aan kop

Op bezoek bij Marseille heeft Manchester City ruim gewonnen. In de Franse kuststad werd het 3-0 voor de Engelsen. Door de overwinning gaat de ploeg van trainer Pep Guardiola soeverein aan de leiding in poule C met zes punten uit twee duels.

Na iets meer dan een kwartier maakte Ferran Torres de 1-0 namens Manchester City. De thuisploeg verspeelde de bal hopeloos rond het eigen doelpunt waardoor middenvelder Kevin de Bruyne zijn Spaanse ploeggenoot in staat stelde simpel te scoren.

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd kreeg İlkay Gündoğan de bal wat gelukkig voor de voeten, en verdubbelde de voorsprong. Tot dan toe was de beste kans van de tweede helft voor de Fransen. Florian Thauvin kreeg de vrijheid om het doel van Manchester City onder vuur te nemen, en zijn poging werd door doelman Ederson met hulp van de paal verijdeld. Niet veel later gooiden de bezoekers de wedstrijd in het slot. Raheem Sterling was het eindstation van een vloeiende aanval en kon vrij voor het doel binnentikken.

Het andere duel in groep C tussen FC Porto en Olympiacos Piraeus eindigde in 2-0. Bij de Portugezen scoorde Fabio Vieira na iets meer dan tien minuten, en volgde de tweede goal pas vlak voor tijd. Dat doelpunt kwam op naam van Sergio Oliveira.

Door de zege bezet FC Porto de tweede plaats in de poule. In punten staan ze gelijk met hun Griekse tegenstander, maar Porto heeft een beter onderling resultaat.

