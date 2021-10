Vechtersmentaliteit helpt Estavana Polman: ’Ik wil zelf bepalen wanneer ik stop’

Premium Voetbal

Succes Denemarken gaat de wereld over; acht duels, acht zeges, geen tegengoals

De kwalificatie van Denemarken voor het WK volgend jaar in Qatar is niet onopgemerkt gebleven in de wereld. Dat hangt natuurlijk samen met de manier waarop het is gebeurd: acht wedstrijden, acht zeges, nul doelpunten tegen. Ook ligt de sympathie nog bij de Denen na het emotioneel beladen EK toen Chr...