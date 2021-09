Lewis Hamilton blijft Max Verstappen in Monza ruim voor in eerste training

Max Verstappen noteerde de tweede tijd, op ruim vier tienden van een seconde van de Brit. De Nederlander deed dat op de zachtste band. Hamilton reed alleen op het hardere medium-rubber. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas kwam tot de derde tijd, ook op mediums. Verstappen was in het eerste gedeelte van de sessie duidelijk niet te spreken over de balans van zijn auto.

In Monza is het schema, net als in juli op Silverstone, anders dan gewoonlijk. Teams hebben alleen de eerste training om hun afstelling te bepalen richting de kwalificatiesessie, die vrijdagavond om 18.00 uur begint.

In die kwalificatie wordt alleen op de zachtste band gereden. De snelste man pakt geen pole position, maar start zaterdagmiddag wel vooraan in de sprintrace. Daarin wordt gestreden om pole position en de startopstelling voor de hoofdmoot op zondag. Ook krijgen de nummers een tot en met drie van de sprintrace WK-punten: drie, twee en een.

Bekijk hier alle Formule 1-statistieken.