Nyck de Vries begint Formule E-seizoen uitstekend met overwinning in Saudi-Arabië

Nyck de Vries in actie in actie Saudi-Arabië. Ⓒ HH/ANP

Autocoureur Nyck de Vries is het nieuwe seizoen in de Formule E uitstekend begonnen. De regerend wereldkampioen in de raceklasse van de elektrische bolides won in zijn Mercedes de eerste race in Diriyah in Saudi-Arabië voor teamgenoot Stoffel Vandoorne uit België en Jake Dennis uit Groot-Brittannië.