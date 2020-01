Ünüvar over vergelijking met Nouri: ’Appie deed dat ook’

„Als ik in bed lig, ga ik alles nog even terugkijken. Ik denk dat dat dan pas het besef komt”, aldus Ünüvar tegenover FOX Sports. „Ik blijf dus nog wel even wakker, maar daarna ga ik heerlijk slapen, denk ik.”

Ünüvar had stiekem wel voorzien dat hij zijn debuut ging maken en dus zaten er woensdag veel familieleden voor hem op de tribune. „De kans was aanwezig dat het een flinke uitslag werd, dus ik wist dat de kans groot was dat ik mijn debuut ging maken.”

Toen de scheidsrechter in de 85e minuut naar stip wees na een overtreding op Ünüvar was het vrijwel direct duidelijk dat de jongeling de strafschop zelf zou gaan nemen. „Ik vroeg gelijk aan Klaas-Jan Huntelaar of ik de penalty mocht nemen, want hij zou hem normaal gesproken nemen. Veel boys zeiden al: ’Naci, dit is jouw moment’ en Klaas zei toen ook direct dat ik hem moest nemen. Mooi dat iedereen het me gunde en blij voor me was. De keeper ging naar de verkeerde hoek. Het was echt een mooi momentje.”

Bekijk ook: Ajax heeft geen kind aan Spakenburg

Abdelhak Nouri

Direct na afloop werd Ünüvar door zijn ’Amsterdamse bluf’ al vergelijken met Abdelhak Nouri, die in 2016 in een bekerwedstrijd met Willem II debuteerde en eveneens scoorde, ook nadat hij bal (vrije trap) had opgeëist.

"Appie deed geniale dingen"

,,Wie dat ook deed? Ja, ja Appie. Dat was een beetje hetzelfde. Ik zie die vergelijking op sociale media ook veel voorbijkomen. Het is mooi om te zien. Ik heb hem vaak zien spelen en ook echt heel veel filmpjes van hem bekeken. Hij deed geniale dingen.”

Hakim Ziyech

Ziyech, die woensdag ontbrak vanwege een kuitblessure, is een groot voorbeeld voor Ünüvar. De debutant werd na afloop ook direct gefeliciteerd door de Marokkaan, die hem vertelde dat hij nu ’op naar meer’ moest.

"Het is lekker als zo’n grote speler je helpt"

,,Hakim helpt me op trainingen en zegt dan bijvoorbeel dat ik een actie moet maken en niet zenuwachtig moet zijn. Het is lekker als zo’n grote speler je helpt. Binnen de club is hij een groot voorbeeld voor me. Zijn trap, zijn inzicht, hij zet mensen makkelijk één 1 op 1, hij kan scoren, hij werkt hard. Op alle gebieden is hij goed. Hij is gewoon een fantastische speler.”