AlphaTauri-teambaas Franz Tost: ’Geen twijfels over Daniel Ricciardo’

„Ik ben erg blij om Daniel weer in het team te verwelkomen”, aldus Tost, die eerder al samenwerkte met de Australiër en zelf overigens na dit jaar vertrekt als teambaas.

,,Er bestaan geen twijfels over zijn rijvaardigheid en hij kent al veel mensen bij ons, dus zijn integratie zal gemakkelijk en ongecompliceerd zijn. Ook het team zal veel profijt hebben van zijn ervaring, aangezien hij een achtvoudig Grand Prix-winnaar is. Ik wil Nyck graag bedanken voor zijn waardevolle bijdrage en wens hem het allerbeste voor de toekomst.”

Twee races voor de zomerstop is het einde verhaal voor Nyck de Vries bij AlphaTauri en daarmee heeft zijn carrière in de Formule 1 officieel maar 10 races geduurd. Teambaas Helmut Marko zag het niet meer in hem zitten en schuift Daniel Ricciardo naar voren als zijn vervanger. F1-verslaggever Erik van Haren heeft het laatste nieuws.Tekst gaat verder onder de video.

AlphaTauri stelt dit seizoen flink teleur. De Vries scoorde geen punten en Yuki Tsunoda slechts twee. Ricciardo legde dinsdag een bandentest af namens Red Bull. De bedoeling was om het nieuws later op de dag of woensdag te communiceren, maar dat moment werd naar voren gehaald omdat het eerder op de middag al uitlekte. Ricciardo’s enige officiële reactie is dan ook erg beknopt: ,,Ik ben verheugd om weer terug op het circuit te zijn met de Red Bull-familie.”