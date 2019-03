Ajax houdt Bakboord binnenboord

De Amsterdammers hebben groot vertrouwen in de verdediger, die nu tot medio 2020 vastligt in de hoofdstad. Het vorige contract van Bakboord, dat hij in 2015 tekende, liep dit jaar af.

De negentienjarige Bakboord maakte op 1 december zijn debuut in Jong Ajax. De verdediger speelde mee in de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht, dat komende zaterdag de tegenstander van de ploeg van trainer Michael Reiziger. Bij een zege heeft Jong Ajax het kampioenschap in de Jupiler League binnen.

Ook Ché Nunnely en Azor Matusiwa verlengden hun contract.