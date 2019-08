Sport Kort: Thiem voor het eerst de sterkste in eigen land

18.40 uur Dominic Thiem heeft voor het eerst in zijn loopbaan een ATP-toernooi in eigen land gewonnen. De Oostenrijkse tennisser schreef het toernooi van Kitzbühel op zijn naam door in de finale Albert Ramos-Viñolas met 7-6 (0) 6-1 te verslaan.

17.06 uur: Lesley Kerkhove heeft in Engeland een ITF-toernooi op haar naam geschreven. De als eerste geplaatste Kerkhove, die de hele week geen set afstond, won in Woking in de finale van de Turkse Pemra Özgen: 7-6(6), 6-2. Kerkhove is de nummer 182 op de wereldranglijst, Ozgen staat 14 plaatsen lager. Voor de 27-jarige Kerkhove was het haar eerste toernooi sinds Wimbledon, waar ze zich wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het is haar zesde titel in het ITF-circuit en de eerste van het seizoen.

16.34 uur De Nederlandse korfballers hebben op het WK in Zuid-Afrika de derde opeenvolgende zege geboekt. Dankzij een overwinning van 23-7 op Tsjechië werd de ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer groepswinnaar. Celeste Split, Olav van Wijngaarden en Daan Preuninger maakten allen drie goals.

Daan Preuninger (op archiefbeeld) Ⓒ Hollandse Hoogte

14.39 uur Janneke Ensing is zaterdag als tweede geëindigd in de eerste Clásica San Sebastian voor vrouwen. De Nederlandse wielrenster van WNT-Rotor bereikte 23 seconden na de Australische Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott) de finish in de Baskische stad. Ook de derde podiumplek was voor een Nederlandse. Paulien Rooijakkers van CCC-Liv won de sprint om de derde plaats.

12.08 uur: Stijn Steels zet zijn loopbaan volgend jaar voort bij Deceuninck - Quick-Step. De Belgische wielrenner rijdt dit seizoen voor fusieploeg Roompot-Charles, de ploeg die door het vertrek van Roompot op zoek is naar een nieuwe sponsor. Steels treft bij zijn nieuwe team een familielid. Oom Tom Steels, een vermaard oud-sprinter, is er een van de ploegleiders.

10.51 uur: Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben moeten afzeggen voor het Europees kampioenschap dat maandag in Moskou begint. Meppelink kampt met een blessure, waardoor het Oranje-koppel de vorig jaar behaalde titel niet kan verdedigen.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink Ⓒ BSR Agency

08.46 uur: De Griekse tennisster Maria Sakkari heeft de halve finales bereikt in San Jośe. Dat deed ze nadat haar situatie vrijwel uitzichtloos had geleken. De als eerste geplaatste Elina Svitolina had de eerste set met 6-1 gewonnen en leiddde in de tweede met 5-2. Maar vier matchpoints waren niet aan de Oekraïense besteed waarna de set naar Sakkari ging (7-6) en de Griekse haar sterke comeback bekroonde met winst van de derde set: 6-3.