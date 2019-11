Oranje Onder17 naar kwartfinale WK

Sontje Hansen was de grote man bij de ploeg van bondscoach Peter van der Veen. De Ajax-aanvaller was verantwoordelijk voor alle drie de doelpunten. „Hij zit in een goede vorm en dat is lekker voor hem en mooi voor het team. Maar hij wordt ook goed bediend door de rest hè.” aldus Van der Veen.

Hansen werd tegen Senegal nog gepasseerd. „Je passeert niet zo maar iemand, maar soms is dat even nodig. Gelukkig pakt het nu zo uit. Ik weet dat ze allemaal fantastisch kunnen voetballen en dat ze ervoor willen gaan. Maar soms lukt het even niet. Gelukkig laat hij zien dat hij er goed mee omgaat.”

In de kwartfinale wacht zondag een treffen met Argentinië of Paraguay. Beide ploegen spelen vrijdag nog tegen elkaar. ,,We hebben alle landen bekeken, dus tegen wie we spelen maakt ons niet zo veel uit. Maar voor het affiche zou Argentinië wel mooi zijn natuurlijk, ook met het oog op ons koningshuis.”

Nederland was het WK als regerend Europees kampioen dramatisch begonnen, met ruime nederlagen tegen Japan (3-0) en Senegal (3-1). Dankzij een 4-0 overwinning op de VS werd alsnog de knock-outfase bereikt.