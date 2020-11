ATP Finals: zege Medvedev en Djokovic

Beide spelers haalden niet hun gewenste niveau op hun eigen opslag en daarom ontstonden er veel lange rally's op de indoorbaan in de nagenoeg lege Londense O2 Arena. In de langste slagenwisselingen was de taaie Medvedev de betere. Hij brak Zverev drie keer, terwijl hij zelf maar één servicegame afstond; direct in de openingsgame.

Na precies anderhalf uur benutte Medvedev zijn eerste wedstrijdpunt met een backhandwinner. Een servicegame eerder had hij Zverev nog verrast met een onderhandse service.

Novak Djokovic. Ⓒ AFP

Overtuigende zege Djokovic

Novak Djokovic begon met een overtuigende overwinning. De vijfvoudig kampioen liet in zijn eerste groepswedstrijd de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 9 van de wereld, met 6-3 6-2 kansloos. De partij duurde slechts 78 minuten.

Debutant Schwartzman brak Djokovic in de derde game, maar na een snelle re-break kwam hij er geen moment meer aan te pas. Djokovic speelde sterk en stond in de tweede set maar vijf punten af op zijn eigen opslag. Op 5-2 wilde hij het gauw afmaken, maar na een dubbele fout en een laconiek punt benutte hij pas zijn derde wedstrijdpunt met een goede volley.

Laatste eindzege in 2015

Djokovic won de ATP Finals in 2015 voor het laatst. Vijf jaar geleden versloeg hij in de finale Roger Federer. Hij schreef het toernooi toen voor de vierde keer op een rij op zijn naam. In 2008 won hij het toernooi al voor het eerst. Het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen vond toen nog in Shanghai plaats.