Nyck de Vries: ’Ik kon niet meer reageren op Lando Norris’

De AlphaTauri-coureur viel in de beginfase al terug, nadat hij Lando Norris (McLaren) raakte. „Lando had een heel goede start, kwam naast mij en schoot tijdens de remzone net voorbij. Ik kon daar niet meer op reageren, mijn wielen blokkeerden. Daardoor raakten we elkaar. De stewards zullen het waarschijnlijk ook hebben ingeschat als een race-incident”, stelde De Vries, die inderdaad niet werd gestraft.

De Nederlandse coureur was niet verbaasd dat Max Verstappen de race nog op zijn naam schreef, startend vanaf de negende plek. „Als ik voor de race had gewed, had ik mijn geld ook op Max gezet. Hij was het hele weekeinde snel.”

Voor De Vries was het zijn eerste race in Miami, waar hij kennismaakte met de Amerikaanse show rondom de Grand Prix. „Verandering van spijs doet eten. Als we dit 23 weekenden per jaar op deze manier zouden doen, denk ik niet dat ik me daar helemaal mee zou kunnen vereenzelvigen. Maar het is leuk om dit een paar keer per jaar mee te maken.”

Meer over de worsteling van Nyck de Vries in een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast met Christijan Albers en Erik van Haren: