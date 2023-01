Barça-topman noemde Messi ’rioolrat’ en ’hormonale dwerg’

Zo werd Messi ’een rioolrat’ en een ’hormonale dwerg’ genoemd door Román Gómez Ponti, toenmalig hoofd van de juridische dienst van FC Barcelona. Als jonge tiener werd Messi behandeld met hormonen nadat er een groeistoornis werd vastgesteld. De ouders van Messi hadden moeite om zijn behandeling te betalen, waarna Barcelona de kosten op zich nam.

De Whatsapp-berichten tussen de toenmalige clubleiding van FC Barcelona tonen aan hoe groot de ergernis over Messi was. Messi is een jeugdproduct van Barça, maar trok na 17 seizoenen naar Paris-Saint-Germain na maandenlang gekibbeld over een contractverlenging die er uiteindelijk niet kwam.

Toenmalig Barcelona-voorzitter Bartomeu en Lionel Messi. Ⓒ ANP/HH

Wurgcontract

Op 31 januari 2021 pakte de Spaanse krant uit met het „wurgcontract” van Messi dat FC Barcelona „ruïneerde.” Uit de gelekte cijfers bleek dat Messi tussen 2017 en 2021 liefst 555.237.619 euro bruto had verdiend, wat gold als een van de verklaringen voor de precaire financiële situatie van de Catalaanse club.

De Spaanse politie voert een onderzoek naar die lekken omdat ze vermoeden dat clubbestuurders zich schuldig hebben gemaakt aan het ongeoorloofd verspreiden van vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. Via dat onderzoek komen nu saillante details naar buiten over hoe gecommuniceerd werd over een aantal sterspelers.

Bron: Nieuwsblad/El Periodico/Sport