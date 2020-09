Engelse strijd om Teun Koopmeiners barst los

Teun Koopmeiners Ⓒ ANP/HH

SITTARD - AZ incasseerde in het nog prille seizoen, uit tegen Fortuna Sittard, opnieuw twee onvoorziene verliespunten (3-3). De manier waarop moet Arne Slot te denken hebben gegeven. En ander onheil is op komst, gezien de hevige Britse interesse in aanvoerder Teun Koopmeiners.