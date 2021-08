Video: Barcelona verslaat Juventus mede dankzij goal en assist Memphis Depay

In het duel om de Joan Gamper Trophy in het Estadi Johan Cruyff zegevierde de ploeg van trainer Ronald Koeman met 3-0. Het was de traditionele openingswedstrijd van Barcelona voor het nieuwe seizoen.

Memphis Depay kwam al in de 3e minuut tot scoren. Hij rondde een vlotte aanval van Barça beheerst af. Het was zijn derde treffer in de oefenperiode in vier duels.

Bekijk hieronder de treffer:

Na de rust verdubbelde de Deense spits Martin Braithwaite de score met een kopbal uit een hoekschop van Depay. In de slotfase bepaalde Riqui Puig de eindstand op 3-0 met een fraai schot.

Bij Barcelona ontbrak middenvelder Frenkie de Jong. De international heeft last van een spierblessure. Bij Juventus was verdediger Matthijs de Ligt basisspeler en ook de Portugese vedette Cristiano Ronaldo was van de partij.

Koeman sprak voor het begin van de wedstrijd het publiek nog even toe. De voormalige bondscoach benadrukte dat hij ondanks het vertrek van Messi veel vertrouwen heeft in het komende seizoen.

Eerder op de dag had Messi tijdens een emotionele persbijeenkomst afscheid genomen van Barcelona. De 34-jarige Argentijnse sterspeler had graag willen blijven bij zijn grote liefde, maar door de enorme financiële problemen in Camp Nou kan en mag de club van Koeman hem geen nieuw contract laten ondertekenen. Messi, die ruim twintig jaar voor Barcelona speelde, begint waarschijnlijk bij Paris Saint-Germain aan een nieuw avontuur.

Afgelopen woensdag verloor Barcelona nog met 2-1 bij Red Bull Salzburg. De ploeg van Koeman begint komend weekeinde aan de Spaanse competitie met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad.