Feyenoord rekent tegen CSKA op sterspeler Steven Berghuis

De hoop is ook bij de fans, die vanuit de huiskamer ook in de Europa League moeten toekijken, gevestigd op doelpunten van Berghuis. Zolang Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik zijn uitgeschakeld, Bryan Linssen zich niet thuis voelt in de spits en op de linkerflank ook nog moet bewijzen dat hij een meerwaarde is voor Feyenoord, is Berghuis belangrijker dan ooit voor de Rotterdammers.

Sinds zijn komst naar De Kuip in 2016 heeft hij al 73 keer gescoord en op die statistiek is de Oranje-international trots. Sinds 2000 is er slechts één man die vaker heeft gescoord en dat is Dirk Kuyt (121 goals). Berghuis is Pierre van Hooijdonk (72 goals) en Jon Dahl Tomasson (71 doelpunten) al voorbij.

Op de bank zal trainer Dick Advocaat in elk geval Naoufal Bannis (18 jaar) weer plaatsen. Als de nood aan de man komt, moet hij een beroep doen op het jeugdige talent. Bannis liet tegen FC Emmen zien dat hij niet bang is om in de spits te opereren. Fysiek moet hij het nog afleggen tegen grote verdedigers, maar hij is wel beweeglijk in de kleine ruimte.

Feyenoord moet winnen om mee te blijven doen. Het staat met één punt uit twee wedstrijden onderaan in Groep K, waarin naast CSKA Moskou ook Wolfsberger AC en Dinamo Zagreb zijn ingedeeld.