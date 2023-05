Formule 1 doneert een miljoen aan noodhulp voor overstromingen in Noord-Italië

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

De overstromingen in de provincie Emialia-Romagna hebben grote schade achtergelaten. Ⓒ ANP/HH

De Formule 1 maakt een bedrag van één miljoen euro over voor ramphulp na de overstromingen in Noord-Italië. De Grand Prix in het Italiaanse Imola werd eerder afgelast vanwege de hevige regenval.