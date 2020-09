Novak Djokovic slaat terug in Rome

Djokovic is door zijn eindzege nu recordhouder in die categorie toernooien, die qua belangrijkheid alleen de grandslamtoernooien boven zich hoeven te dulden. Rafael Nadal heeft 35 eindoverwinningen, Roger Federer 28. Het was zijn vijfde eindzege in Rome. Eerder won Djokovic in 2008, 2011, 2014 en 2015.

Tegen de bedwinger van Nadal begon de nummer één van de wereld maandagmiddag slap in de finale. Al klagend over de regen stond de 33-jarige tennisser uit Belgrado al snel twee breaks achter. Die achterstand repareerde hij om vervolgens eenvoudig door te stoten naar de overwinning.

Het betekende de 81e toernooizege in totaal voor Djokovic, die vanaf volgende week op Roland Garros een gooi zal doen naar zijn achttiende grandslamtitel. Dat wilde hij ook in New York, maar daar werd hij gediskwalificeerd omdat hij uit frustratie per ongeluk een lijnrechtster met een bal raakte op het strottenhoofd.

Op Roland Garros zal Nadal ondanks zijn nederlaag in Rome als topfavoriet starten. Nadal won de major in Parijs als twaalf keer. Djokovic alleen in 2016. In 2019 en 2019 ging de finale tussen US Open-winnaar Dominic Thiem en Nadal. Beide keren was de Spanjaard superieur.

