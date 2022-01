Video: Hakim Ziyech en Romelu Lukaku kibbelen op het veld

Na het rustsignaal zocht de oud-Ajacied contact met zijn Belgische ploeggenoot om het over een kans voor The Blues te hebben. Ziyech wilde de bal hard in zijn voeten spelen, maar Lukaku vond dat dit veel beter had gekund. „Die bal ging door. Die kwam echt voor m’n neus”, reageerde de Belgische international, die duidelijk niet blij was dat hij de bal niet in zijn loop kreeg aangespeeld.

Ziyech probeerde de moed er nog in te houden door te zeggen dat Lukaku aan een goede aanname genoeg zou hebben voor een goal. Zo ver zou het echter niet meer komen, in plaats van de voorsprong uit te breiden, kwam Brighton & Hove Albion na rust langszij.