Advocaat: 'Ik wil geen cadeautjes van Gio'

Na de eerste KNVB-beker datzelfde seizoen, volgden een landstitel, een Johan Cruijff Schaal en nog een beker. "Je mag het niet zeggen, maar prijzen, daar gaat toch om? Hij heeft het vooral zélf gedaan destijds”, zegt Advocaat, die al snel een grote kwaliteit opmerkte.

"Ook toen al, in die mindere periode, is hij echt zichzelf gebleven en heel rustig geweest. Dat straalt hij ook uit. Hij is duidelijk, eerlijk en altijd degene geweest die het de spelers vertelde. Naar buiten toe of naar mij toe, heb ik nóóit enige onzekerheid bij hem gezien en dat heeft hij uitstekend doorgezet. Ik heb een beetje mee gesouffleerd en meegepraat, net als Jan Wouters en Jean-Paul van Gastel dat doen. Dus alle complimenten naar hem en niet naar mij. Er zijn maar weinig trainers die in zo’n korte tijd zoveel prijzen winnen."

De coach van Sparta verwacht zondag tegen Feyenoord geen hulp van Van Bronckhorst na de bekerwinst. "Ik verwacht het niet en dat moet hij niet doen ook. Laat hem maar met het sterkste elftal komen. Ik wil geen cadeautjes. We moeten zorgen dat we er zelf staan en vertrouwen kweken voor het duel met Heracles Almelo”, grijnst Advocaat, die als alles ’normaal’ verloopt (FC Twente speelt uit bij Vitesse) zondag al verzekerd kan zijn van play-offs.