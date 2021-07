Sport Kort: Colombiaans kampioen wielrennen Cala test positief op doping

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Colombiaans kampioen wielrennen Cala test positief op doping

12.05 uur: Aristobulo Cala is door de internationale wielerunie UCI voorlopig geschorst. De Colombiaanse wielrenner testte onlangs positief op anabole steroïden. De 31-jarige Cala won vorige maand nog de titel op de weg bij de Colombiaanse kampioenschappen.

Cala legde de positieve test af bij een controle buiten de wedstrijden om, op 14 april. In de daaropvolgende Ronde van Colombia, die twee dagen later startte, werd hij derde.

Het is niet voor het eerst dat Cala is geschorst wegens doping. In 2014 miste hij een dopingcontrole en mocht toen twee jaar niet fietsen.

Frijns weer aan de leiding in kampioenschap Formule E

9.41 uur: Robin Frijns heeft in de Formule E, het wereldkampioenschap in de elektrische raceauto's, de leiding heroverd in het klassement. De Limburgse coureur eindigde in de eerste manche van de E-Prix in New York op de vijfde plek, goed voor 10 WK-punten. Daarmee belandde hij in de stand na tien races op 72 punten, evenveel als de Zwitser Edoardo Mortara, die zaterdag geen punten scoorde in de Amerikaanse metropool.

De Duitser Max Günther won de eerste race van het weekeinde in New York. Nyck de Vries finishte als dertiende. Zondag is de tweede E-Prix van New York.