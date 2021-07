Sport Kort: Frijns verliest leidende positie in Formule E

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Frijns verliest leidende positie in Formule E

22.16 uur: Robin Frijns heeft in de Formule E, het wereldkampioenschap in de elektrische raceauto's, zijn leidende positie in het klassement moeten afstaan. Frijns eindigde in New York in de elfde race als achtste, op 25,084 seconden van de winnaar.

De zege ging naar de Brit Sam Bird, de nieuwe leider in het klassement. Achter hem eindigde Nick Cassidy uit Nieuw-Zeeland als tweede en de Portugees António Félix da Costa als derde. Nyck de Vries werd achttiende.

De Duitser Max Günther won de eerste race van het weekeinde in New York.

Krawczyk en Skupski winnen gemengd dubbel op Wimbledon

21.08 uur: Het gemengd dubbel op Wimbledon is gewonnen door de Amerikaanse tennisster Desirae Krawczyk en de Brit Neal Skupski. Krawczyk en Skupski, die als zevende geplaatst waren, versloegen in de finale de Britse combinatie Harriet Dart/Joe Salisbury met 6-2 7-6 (1).

Krawczyk won vorige maand ook het gemengd dubbel op Roland Garros. Toen vormde ze een koppel met Salisbury, die ze nu in de finale de baas was. Voor Skupski is het zijn eerste grandslamtitel.

Dart en Salisbury versloegen in de tweede ronde Demi Schuurs en Wesley Koolhof.

BMX'ers grijpen naast medaille op EK in landenwedstrijd

20.36 uur: De Nederlandse BMX'ers hebben op de EK in het Belgische Zolder naast een medaille gegrepen in de landenwedstrijd. Bart van Bemmelen, Justin Kimmann en Mitchel Schotman eindigden achter Frankrijk, België en Rusland als vierde.

Schotman pakte zaterdag individueel wel een medaille; hij werd tweede. De Nederlandse olympiërs waren niet van de partij in Zolder.

Rolstoeltennisster De Groot wint Wimbledon voor de derde keer

19.43 uur: Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de derde keer in haar loopbaan Wimbledon gewonnen. De nummer 1 van de wereld was in de finale in 57 minuten de Zuid-Afrikaanse Kgothatso Montjane met 6-2 6-2 de baas. De Groot won Wimbledon ook in 2017 en 2018. In 2019 verloor ze de finale en vorig jaar ging het toernooi niet door wegens de uitbraak van het coronavirus.

Voor de 24-jarige De Groot is het in het enkelspel al de elfde grandslamtitel uit haar loopbaan. Ze won dit jaar ook al de Australian Open en Roland Garros en kan net als Novak Djokovic de ’golden grand slam’ veroveren. Tot nu toe slaagde alleen Steffi Graf, in 1988, erin in één jaar alle grand slams te winnen en de olympische titel te pakken.

De Paralympische Spelen beginnen op 24 augustus.

Golfers Van Driel en Luiten buiten top 50 Schots Open

18.06 uur: Golfers Darius van Driel en Joost Luiten zijn op het Schots Open buiten de top 50 geëindigd. Van Driel werd met -7 gedeeld 54e en Luiten met -4 gedeeld 69e. De titel ging naar de Australiër Min Woo Lee, die in een play-off afrekende met de Belg Thomas Detry en de Engelsman Matt Fitzpatrick. Alle drie de golfers waren na vier rondes op -18 geëindigd. Op de eerste hole van de play-off had Lee drie slagen nodig en Detry en Fitzpatrick vier.

De 32-jarige Van Driel kwam net als op vrijdag en zaterdag uit op 69 slagen. Hij sloeg op de slotdag vijf birdies en drie bogeys. Luiten (35) had voor zijn vierde en laatste omloop een slag meer nodig. Hij kwam tot twee birdies en één bogey.

Het toernooi werd vlak voor de apotheose enige tijd stilgelegd wegens dreigend onweer.

Masters-winnaars Matsuyama en Watson missen Brits Open

17:25 uur Het Brits Open, dat donderdag op de Royal St. George’s Golf Club in Sandwich begint, gaat aan Hideki Matsuyama en Bubba Watson voorbij. De twee Masters-winnaars hebben zich vanwege coronaperikelen moeten afmelden voor het majortoernooi in Engeland.

Matsuyama won in april de Masters in Augusta. Hij was de eerste Japanse man, die één van de vier majors in het golf op zijn naam schreef. Matsuyama testte begin deze maand positief op het coronavirus en verblijft nog in quarantaine. Hij is daardoor niet in staat om tijdig in Engeland te belanden, ook door de huidige reisbeperkingen in Groot-Brittannië vanwege de coronapandemie.

De Amerikaan Watson, die in 2012 en 2014 de Masters won, trok zich terug voor het Brits Open omdat hij onlangs in nauw contact was met iemand die later positief werd bevonden op het coronavirus.

Roemeense tennisster Ruse wint toernooi in Hamburg

15.21 uur: Elena Gabriela Ruse heeft het tennistoernooi van Hamburg op haar naam geschreven. De Roemeense nummer 154 van de wereld versloeg in de finale van het graveltoernooi de Duitse Andrea Petkovic met 7-6 (6) 6-4.

Voor de 23-jarige Ruse, afkomstig uit het kwalificatietoernooi, is het haar eerste titel op de WTA Tour. Petkovic blijft op zes eindzeges staan. In 2015 won ze in Antwerpen voor het laatst een toernooi.

Het toernooi van Hamburg stond voor het eerst sinds 2002 weer op de kalender. Toen won de Belgische Kim Clijsters.

Lemoine wint in Amstelveen derde tennistoernooi op rij

14.46 uur: Tennisster Quirine Lemoine heeft voor de derde keer op rij een ITF-toernooi op haar naam geschreven. De 29-jarige speelster versloeg zondag in de finale in Amstelveen de Duitse qualifier Yana Morderger met 7-5 6-4.

Lemoine, de nummer 537 van de wereld, won de afgelopen weken ook de kleinere ITF-toernooien in Alkmaar en Den Haag.

Het toernooi in Amstelveen op het Nationaal Tennis Centrum van de tennisbond KNLTB werd voor het eerst gehouden en was gedoteerd met 60.000 dollar.

Colombiaans kampioen wielrennen Cala test positief op doping

12.05 uur: Aristobulo Cala is door de internationale wielerunie UCI voorlopig geschorst. De Colombiaanse wielrenner testte onlangs positief op anabole steroïden. De 31-jarige Cala won vorige maand nog de titel op de weg bij de Colombiaanse kampioenschappen.

Cala legde de positieve test af bij een controle buiten de wedstrijden om, op 14 april. In de daaropvolgende Ronde van Colombia, die twee dagen later startte, werd hij derde.

Het is niet voor het eerst dat Cala is geschorst wegens doping. In 2014 miste hij een dopingcontrole en mocht toen twee jaar niet fietsen.

Frijns weer aan de leiding in kampioenschap Formule E

9.41 uur: Robin Frijns heeft in de Formule E, het wereldkampioenschap in de elektrische raceauto’s, de leiding heroverd in het klassement. De Limburgse coureur eindigde in de eerste manche van de E-Prix in New York op de vijfde plek, goed voor 10 WK-punten. Daarmee belandde hij in de stand na tien races op 72 punten, evenveel als de Zwitser Edoardo Mortara, die zaterdag geen punten scoorde in de Amerikaanse metropool.

De Duitser Max Günther won de eerste race van het weekeinde in New York. Nyck de Vries finishte als dertiende. Zondag is de tweede E-Prix van New York.