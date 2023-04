PSG-sterren Messi en Mbappé slopen Lens in Franse topper

Mbappé opende in de 31e minuut de score in het duel tussen de nummers 1 en 2 van Frankrijk. Hij is nu de topscorer aller tijden van PSG in de Franse voetbalcompetitie. De 24-jarige aanvaller maakte zijn 139e treffer voor PSG in de Ligue 1.

Cavani

Hij loste daarmee Edinson Cavani af als recordhouder. De Uruguayaan maakte in 200 competitiewedstrijden 138 doelpunten voor de club uit Parijs. Mbappé had 169 duels nodig om Cavani te overtreffen.

Na de 2-0 van Vitinha in de 37e minuut maakte Messi er in de 40e minuut 3-0 van. Na een korte solo en razendsnelle combinatie met Mbappé rondde de 35-jarige Argentijn, van wie het de vraag de is waar hij volgend seizoen speelt, knap af.

Al voor het eerste doelpunt van de Parijzenaars speelde Lens, dat na rust wat terugdeed via Przemysław Frankowski, met tien man. Salis Abdul Samed moest in de 19e minuut inrukken, waardoor duidelijk was dat een goed resultaat boeken voor de gasten een moeilijke aangelegenheid zou worden. Met nog zeven speelronden te gaan heeft PSG nu een voorsprong van negen punten op Lens. Olympique Marseille kan nog op acht punten komen van PSG.

Herstel

De ploeg van Galtier, de trainer die onder vuur ligt vanwege mogelijke racistische uitlatingen, heeft zich met twee overwinningen op rij weer enigszins hersteld van een slechte fase met uitschakeling in de Champions League en twee nederlagen in de Ligue 1.