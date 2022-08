Botic van de Zandschulp baalt en schaaft richting US Open aan vorm

De 26-jarige Van de Zandschulp gaf eerder deze week na zijn nederlaag tegen Daniil Medvedev aan te twijfelen over zijn deelname in Winston-Salem. De beste tennisser van Nederland, niet helemaal tevreden over zijn vorm van de afgelopen weken, overwoog zelfs om huiswaarts te keren. Direct doorreizen naar New York, waar over anderhalve week de US Open begint, was ook een optie.

„Maar ’we’ willen toch nog wat wedstrijden spelen voor de US Open”, zei coach Peter Lucassen, die er deze week niet bij was in Cincinnati. Hij staat Van de Zandschulp de komende weken wel weer bij.

Pablo Carreño Busta uit Spanje is vooralsnog als eerste geplaatst in Winston-Salem, de Bulgaar Grigor Dimitrov - die een wildcard ontving - is de nummer 2 van de plaatsingslijst.

