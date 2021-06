Frank de Boer legt vroege wissels Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong uit

„Zij gaan een half uur spelen en gaan er dan uit voor Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Zij zijn meer belastbaar en kunnen wat meer hebben. Ik begin met Gigi en Frenkie zodat ze met een goede warming-up aan de wedstrijden kunnen beginnen. Een warming-up langs de zijlijn is toch minder intens.”

Wijnaldum en de Jong hebben een druk seizoen achter bij rug bij respectievelijk Liverpool en FC Barcelona en arriveerden later in Portugal, waar Oranje sinds deze week een trainingskamp belegt.

Mogelijk zijn de twee volgend jaar ook teamgenoten in clubverband. Wijnaldum is dicht bij een overgang naar FC Barcelona.

Nathan Aké en Daley Blind

Nathan Aké en Daley Blind zijn er pas zondag tegen Georgië bij. Aké sloot deze week later aan bij Oranje in Portugal, omdat hij zaterdag met zijn club Manchester City nog de finale van de Champions League speelde. Blind stond de afgelopen twee maanden aan de kant met een enkelblessure.

Eerste doelman

De Boer heeft nog niet besloten wie de eerste doelman wordt. Tim Krul mocht starten tegen Schotland. Maarten Stekelenburg staat zondag in Enschede aan de aftrap bij het oefenduel met Georgië.

„Het ligt heel dicht bij elkaar. Ik moet een beslissing nemen op basis van wat ik zie en op gevoel. Het is lastig, ze zijn aan elkaar gewaagd.”

De Boer moet een nieuwe eerste doelman kiezen omdat hij heeft besloten Jasper Cillessen niet mee te nemen naar het EK. De keeper van Valencia testte vorige week positief op corona.

Wout Weghorst

De Boer bekende uit te kijken naar het optreden van Wout Weghorst. „Ik ben nieuwsgierig, maar anderzijds heeft hij zich de afgelopen dagen al goed onderscheiden. In mijn ogen is hij er klaar voor. Je hebt naast hem Memphis Depay die loopt en zoekt. Dan moet je wel een target man hebben die spelers aan zich bindt. We weten allemaal dat Wout dat als geen ander kan. En bovendien, als we in de zestien zijn, weet je dat Wout er altijd is.”