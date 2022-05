Van Gaal breidt WK-staf uit: ook Martijn Reuser mee naar Qatar

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Reuser, die sinds 2014 in allerlei coachfuncties actief was bij de KNVB, geldt als trainerstalent en wordt door Van Gaal beloond voor zijn ontwikkeling. Afgelopen seizoen was hij assistent-coach van Nederland Onder 16 en coach van Nederland Onder 18. Met ingang van komend seizoen krijgt de Amsterdammer Oranje Onder 19 onder zijn hoede. Om daarop voor te sorteren, maakt hij nu al deel uit van de staf van Bert Konterman, die dat elftal momenteel coacht en in juni EK-kwalificatiewedstrijden tegen Servië, Noorwegen en Oekraïne speelt.

Met de keuze Reuser mee te nemen naar het WK, haalt Van Gaal een oude bekende aan boord. De middenvelder maakte deel uit van de Ajax-selectie, die in 1995 onder de huidige bondscoach de Champions League en wereldbeker won.