Foto’s: TeamNL presenteert zich in Peking onder aanvoering van Kjeld Nuis en Lindsay van Zundert

Meer dan de helft van de Nederlandse deelnemers bleef achter in het olympisch dorp. Veel atleten komen bij de 24e editie van de Winterspelen al snel in actie, waardoor de openingsceremonie niet in de voorbereiding richting hun olympische wedstrijd past.

De delegatie van TeamNL presenteert zich aan het Chinese publiek. Nederlandse atleten die kort voor hun olympische wedstrijd zitten gaven geen acte de presence. Ⓒ ANP/HH

In het Vogelnest-stadion, waar in 2008 ook de openingsceremonie van de Zomerspelen plaatsvond, zat enkel lokaal publiek. Vanwege de strenge maatregelen rondom het coronavirus waren toeschouwers van buiten China niet welkom het evenement bij te wonen. Het organisatiecomité heeft voor de gehele Spelen in totaal 150.000 toegangskaarten uitgedeeld aan inwoners van China. De groep gelukkige ontvangers van een plaatsje op de eerste rang zijn, bestaat voornamelijk uit inwoners van de regio's waarin de sportlocaties liggen, vertegenwoordigers van sponsors, scholieren en expats die in het Aziatische land wonen.

De aankondiging van de Nederlandse olympische ploeg. Ⓒ ANP/HH

