Napoli haalt uit, PSV-opponent Real Sociedad derde in Spanje

Napoli won in Genua bij Sampdoria (0-4) en heeft nu 2 punten voorsprong op beide Milanese rivalen.

Victor Osimhen zette Napoli al vroeg op voorsprong. De Nigeriaan scoorde na 10 minuten. Nog voor rust maakte Fabián Ruiz er 0-2 van. Beide treffers werden voorbereid door Lorenzo Insigne.

Foutloos

Na de hervatting liep de club uit Napels snel verder uit, door treffers van opnieuw Osimhen en Piotr Zielinski. Nu was oud-PSV’er Hirving Lozano twee keer verantwoordelijk voor de assist.

Het is voor de derde keer dat Napoli de eerste vijf wedstrijden van het seizoen in de Serie A wint. In 1987 en 2017 gebeurde dat ook. In beide seizoenen eindigde de club als tweede.

Ihattaren

Napoli heeft inmiddels 10 punten voorsprong op Juventus. De club won afgelopen maandag ook al een uitwedstrijd met 0-4, toen bij Udinese.

Mohamed Ihattaren maakte geen deel uit van de selectie van Sampdoria. Hij verliet PSV afgelopen zomer voor Juventus, dat hem direct aan Sampdoria verhuurde. Ihattaren wacht nog op speelminuten in de Serie A.

Real Sociedad wint van Granada en staat derde in La Liga

Real Sociedad blijft goed presteren in La Liga. Een van de tegenstanders van PSV in de groepsfase van de Europa League won donderdagavond ook de uitwedstrijd tegen Granada (2-3).

Aritz Elustondo (2) en Mikel Merino maakten de doelpunten voor de bezoekers uit San Sebastian. German Sanchez opende de score voor Granada, dat maandag Barcelona op een gelijkspel hield (1-1). Luis Milla benutte en strafschop en maakte gelijk (2-2).

Real Sociedad staat derde in La Liga, met 3 punten minder dan koploper Real Madrid. Het duel tussen PSV en Real Sociead leverde vorige week geen winnaar op (2-2).

Kadioglu draagt met doelpunt bij aan zege van Fenerbahçe

Ferdi Kadioglu heeft met een doelpunt bijgedragen aan een thuiszege van Fenerbahçe op Giresunspor (2-1). De middenvelder, afgelopen zomer nog voor Jong Oranje actief op het EK, opende de score in Istanbul. Mesut Özil maakte het tweede doelpunt voor de thuisploeg.

Souleymane Doukara scoorde in de slotfase voor de bezoekers, waar Joey Pelupessy een basisplaats had. De middenvelder, geboren in Almelo, speelde in Nederland voor FC Twente en Heracles.

Fenerbahçe klom door de zege naar de vierde plaats van de Turkse competitie, met een achterstand van 1 punt op koploper Besiktas, dat dinsdag de tegenstander van Ajax is in het tweede groepsduel van de Champions League.