Carapaz schrijft twaalfde etappe Vuelta op zijn naam

De Spanjaard Marc Soler werd derde op 24 seconden, Evenepoel finishte op ruim zeven minuten van Carapaz. Hij won een sprintje van Primo Roglic en Enric Mas, zijn grootste concurrenten voor de eindzege. Evenepoel houdt een voorsprong van 2.41 op Roglic, Mas volgt op 3.03. Kelderman klom naar de zesde plaats van het algemeen klassement, op 6.28 van Evenepoel.

Kelderman, de Nederlandse renner van Bora-Hansgrohe, zat de hele dag voorin. Kelderman zat bij de eerste groep vluchters en deed mee tot in de finale, de klim van de Peñas Blancas. Daarop was op vier kilometer van de streep de eerste aanval Élie Gesbert (Arkea-Samsic), maar twee kilometer verder was het toch Carapaz die zich losmaakte. Kelderman bleef Carapaz in het zicht houden, maar slaagde er niet meer in om de man uit Ecuador bergop te verslaan. De achterstand van Kelderman bedroeg slechts negen seconden.

Wilco Kelderman Ⓒ ANP/HH

Carapaz liep in de eerste week van de Vuelta veel tijdverlies op. De renner van Ineos Grenadiers kreeg daardoor de ruimte van de klassementsrenners. Evenepoel zag zijn leidende positie niet in gevaar komen in de twaalfde etappe. De Belg kwam wel ten val en liep een schaafwond op een dijbeen op.

Charlotte Kool wint derde etappe Simac Ladies Tour

Charlotte Kool heeft de derde etappe van de Simac Ladies Tour gewonnen. De renster van Team DSM ’mocht’ de rit over 139 kilometer met start en finish in Gennep winnen van haar teamgenote Lorena Wiebes. Kool bracht de afgelopen dagen Wiebes in stelling in de eerste en tweede etappe, die Wiebes op haar naam schreef. In de slotfase van de derde etappe pakte Wiebes de koppositie en hielp daarbij Kool aan de overwinning. Wiebes bleef aan de leiding in het algemeen klassement. Ze heeft zeventien seconden voorsprong op Kool.

„We hadden al voor de Ladies Tour afgesproken het zo te doen. Ik zou voor de eerste twee zeges gaan en daarna zou Charlotte een kans krijgen. Nu is het kijken hoe lang ik vrijdag kan volgen in Limburg, ik ga er alles aan doen”, aldus Wiebes.

De ritwinnares was blij met de geboden kans. „Natuurlijk is het heel mooi dat we het zo kunnen uitspelen”, zei de 23-jarige Kool. „Het is bijzonder dat we het zo kunnen uitvoeren, ook na een koers waarin toch best aangevallen werd. Ik wist dat ik voor de winst zou kunnen sprinten, na eerdere zeges en mijn ’korte’ klasseringen in de Giro. We werden mooi afgezet en ik ben heel blij met deze zege.” De Ladies Tour duurt tot en met zondag.