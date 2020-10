Tadej Pogacar wipt Primoz Roglic opnieuw van eerste plaats

In de Tour de France deed de klimmer van UAE-Team Emirates hetzelfde. In de tijdrit op de voorlaatste dag nam Pocar de gele trui over van Roglic.

De kopman van Jumbo-Visma stond het hele jaar aan de leiding, maar is nu gezakt naar de tweede plaats. Roglic rijdt momenteel de Ronde van Spanje, die hij vorig jaar won.

Mathieu van der Poel zakte op de dinsdag gepubliceerde ranking één plek, van de vierde naar de vijfde plaats. Hij is ingehaald door de Deen Jakob Fuglsang, die de nieuwe nummer vier is.

De Belg Wout van Aert handhaafde zich op de derde plaats. Wilco Kelderman, de nummer drie van de afgelopen Ronde van Italië, stormde de top tien binnen en staat nu negende.