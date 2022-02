Premium Het beste van De Telegraaf

Saga in Formule 1 is lesmateriaal voor spindoctors Mercedes ster in politiek spel: ’Dit mag niemand meer overkomen’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Lewis Hamilton kijkt uit naar een nieuw seizoen. Ⓒ Daimler AG

AMSTERDAM - Het heeft twee maanden geduurd, maar Mercedes zegt een streep te hebben gezet onder de verloren seizoensfinale in Abu Dhabi. Zoals verwacht is een vervroegd pensioen van Lewis Hamilton nooit een serieuze optie geweest. Al zwijgend is gedurende de winter een slim publicitair spelletje gespeeld en tegelijkertijd de druk op autosportfederatie FIA flink opgevoerd. Aan het eindresultaat en de wereldtitel van Max Verstappen doet het niets af.