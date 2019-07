Gehaat en geliefd: wie is Megan Rapinoe nu eigenlijk?

Megan Rapinoe vervulde tijdens het WK voetbal een hoofdrol bij de Amerikanen. Ⓒ BSR Agency

Ze blijft de gemoederen bezighouden, voetbalster Megan Anna Rapinoe. Na haar openlijke ruzie met Donald Trump, haar weigering het Amerikaanse volkslied te zingen en haar doelpunt in de WK-finale tegen de Oranje Leeuwinnen, baarde de topscorer van de Verenigde Staten opzien met de hooghartige wijze waarop ze haar handtekening zette op de bal van een jonge fan. In haar eigen woorden: Who the fuck is Megan Rapinoe?