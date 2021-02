Goudhaantje Siem de Jong kijkt uit naar halve finale: ’Ajax? Ken ik wel een beetje...’

„Ja, ik ken ze wel een beeteje”, lachte de speler van SC Heerenveen voor de camera van ESPN, die kort voor het einde van de reguliere speeltijd met een rake kopbal een verlenging voorkwam. „Ik dacht eigenlijk dat Benjamin Nygren zelf ging schieten, dus ik stond klaar om te juichen.”

Vijf verschillende gevoelens

Maar de Zweed trok de bal voor en De Jong kopte vallend raak. „Ik heb wel vijf verschillende gevoelens gehad in deze wedstrijd”, zei de matchwinnaar. „We beginnen niet sterk, maar komen toch op voorsprong. Vervolgens komen we na rust slecht de kleedkamer uit en staan we ineens met 3-1 achter. Dan denk je dat het klaar is.”

De rode kaart voor Steven Berghuis halverwege de tweede helft bracht de hoop in de Friese harten echter terug. „We kregen wat meer energie, maken tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer en ineens valt alles goed”, lacht De Jong, die natuurlijk uitkijkt naar het treffen met zijn voormalig werkgever, met als inzet een plek in de bekerfinale. „Het wordt een mooie pot.”

Bekijk ook: Dick Advocaat bijt op zijn tong na dramatische uitschakeling Feyenoord

SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen kon zich niet heugen dat hij wel eens een gekkere wedstrijd had meegemaakt. „Na de 1-3 waren we het helemaal kwijt. In de fase nadat Joey Veerman de strafschop mist (bij 1-1, red.) hebben wij helemaal niks te vertellen. Maar met een man meer en bij 2-3 weet je dat er in de slotfase nog hele gekke dingen kunnen gebeuren. Dat het nog 4-3 wordt, is dan heel bijzonder.”