Live Eredivisie: Ajax met Davy Klaassen en Mohamed Kudus tegen Go Ahead

Ajax ontvangt Go Ahead Eagles

Ajax wil de koppositie van PSV weer overnemen. De Amsterdammers moeten dan in eigen huis zien af te rekenen met Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer staat verrassend tiende in de Eredivisie.

Dat doet het zonder Ryan Gravenberch en Steven Berghuis. De middenvelders zitten net als de van een dopingschorsing teruggekeerde André Onana op de bank. Mohamed Kudus en Davy Klaassen spelen in hun plaats.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez en Blind; Álvarez, Klaassen en Kudus; Antony, Haller en Tadic

Dessers weer held Feyenoord

Cyriel Dessers is voor de derde keer in acht dagen tijd de held van Feyenoord geworden. Tegen AZ maakte hij de late 1-0.

Vitesse wint nipt van Utrecht

Na de knappe prestatie in Londen in de Conference League beloonde Vitesse zichzelf zondag met een overwinning op FC Utrecht.

Gehavend PSV klaart klus in Sittard en is (voor even) koploper Eredivisie

PSV is in ieder geval voor even koploper in de Eredivisie. In Sittard wist de gehavende equipe van trainer Roger Schmidt eenvoudig met 4-1 te winnen. Ajax speelt zondagavond om 20.00 uur thuis tegen Go Ahead Eagles en kan dan de koppositie weer heroveren.

Groningen in slotfase naast RKC

De voetbalzondag werd al om 12.15 uur afgetrapt met het duel tussen FC Groningen - RKC Waalwijk. In Groningen werd het 1-1.

Belangrijke uitzeges Sparta en Cambuur

Geen van de drie thuisspelende ploegen in de Eredivisie wist zaterdagavond te winnen. PEC verloor van SC Cambuur (1-2), Willem II van Sparta (0-3) en NEC kwam tegen SC Heerenveen niet verder dan 1-1.

De 12e speelronde begon vrijdagavond met de Twentse derby. In eigen huis ontving FC Twente Heracles Almelo. Het elftal van trainer Ron Jans was in een met 30.000 mensen uitverkochte Grolsch Veste met 1-0 te sterk.

Mees Hilgers opende al in de 5e minuut de score. De verdediger was, na een indraaiende vrije trap, vanuit de rebound trefzeker. Voor de 20-jarige Hilgers betekende het zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.

Uitslagen

FC Twente - Heracles Almelo 1-0

NEC - SC Heerenveen 1-1

Willem II - Sparta Rotterdam 0-3

PEC Zwolle - SC Cambuur 1-2

Programma zondag 7 november:

12.15 uur: FC Groningen - RKC Waalwijk 1-1

