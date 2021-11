Live Eredivisie: volg PEC Zwolle-SC Cambuur

Vanaf 20.00 uur zijn ook Willem II en Sparta Rotterdam in Tilburg al bezig, terwijl eerder op de avond NEC en SC Heerenveen allebei een punt overhielden aan hun onderlinge treffen in Nijmegen.

De 12e speelronde begon vrijdagavond met de Twentse derby. In eigen huis ontving FC Twente Heracles Almelo. Het elftal van trainer Ron Jans was in een met 30.000 mensen uitverkochte Grolsch Veste met 1-0 te sterk.

Mees Hilgers opende al in de 5e minuut de score. De verdediger was, na een indraaiende vrije trap, vanuit de rebound trefzeker. Voor de 20-jarige Hilgers betekende het zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.

De traditionele top-3 komt na een midweeks Europees programma zondag in actie. Voor Feyenoord staat er een kraker tegen AZ op het programma. Voor Feyenoord-trainer Arne Slot wordt het dus een weerzien met zijn oude club.

Programma vrijdag 5 november:

FC Twente - Heracles Almelo 1-0

Programma zaterdag 6 november:

NEC - SC Heerenveen 1-1

20.00 uur: Willem II - Sparta Rotterdam

21.00 uur: PEC Zwolle - SC Cambuur

Programma zondag 7 november:

12.15 uur: FC Groningen - RKC Waalwijk

14.30 uur: Fortuna Sittard - PSV

16.45 uur: Feyenoord - AZ

16.45 uur: Vitesse - FC Utrecht

20.00 uur: Ajax - Go Ahead Eagles

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie