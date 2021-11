Live: Feyenoord-AZ even stilgelegd na voorwerpen op veld

Feyenoord start met Aursnes en Pedersen tegen AZ

Feyenoord begint om 16.45 uur met Fredrik Aursnes aan de thuiswedstrijd tegen AZ. De Noorse middenvelder speelde donderdag een goede wedstrijd tegen Union Berlin in de Conference League. Alireza Jahanbakhsh is weer fit, maar begint tegen zijn oude ploeg op de bank. Rechtsback Marcus Pedersen krijgt de voorkeur boven Lutsharel Geertruida.

AZ-trainer Pascal Jansen ziet geen reden om zijn basisformatie van het duel met Cluj te wijzigen. Hij kiest voor de spelers die afgelopen donderdag de basis legden voor de 2-0-zege in de Conference League.

Jordy Clasie en Bruno Martins Indi spelen met AZ tegen hun oude ploeg. Feyenoorders Guus Til en Jahanbakhsh voetbalden eerder voor AZ. Trainer Arne Slot van Feyenoord werd vorig seizoen ontslagen bij AZ, nadat was uitgelekt dat hij onderhandelde met de club uit Rotterdam.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi en Malacia; Aursnes, Til en Kökcü; Toornstra, Linssen en Sinisterra.

AZ: Vindahl Jensen; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi en Wijndal; Midtsjø, De Wit en Clasie; Gudmundsson, Pavlidis en Karlsson.

Vitesse vs. FC Utrecht

Gehavend PSV klaart klus in Sittard en is (voor even) koploper Eredivisie

PSV is in ieder geval voor even koploper in de Eredivisie. In Sittard wist de gehavende equipe van trainer Roger Schmidt eenvoudig met 4-1 te winnen. Ajax speelt zondagavond om 20.00 uur thuis tegen Go Ahead Eagles en kan dan de koppositie weer heroveren.

Groningen in slotfase naast RKC

De voetbalzondag werd al om 12.15 uur afgetrapt met het duel tussen FC Groningen - RKC Waalwijk. In Groningen werd het 1-1.

Belangrijke uitzeges Sparta en Cambuur

Geen van de drie thuisspelende ploegen in de Eredivisie wist zaterdagavond te winnen. PEC verloor van SC Cambuur (1-2), Willem II van Sparta (0-3) en NEC kwam tegen SC Heerenveen niet verder dan 1-1.

De 12e speelronde begon vrijdagavond met de Twentse derby. In eigen huis ontving FC Twente Heracles Almelo. Het elftal van trainer Ron Jans was in een met 30.000 mensen uitverkochte Grolsch Veste met 1-0 te sterk.

Mees Hilgers opende al in de 5e minuut de score. De verdediger was, na een indraaiende vrije trap, vanuit de rebound trefzeker. Voor de 20-jarige Hilgers betekende het zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.

Uitslagen

FC Twente - Heracles Almelo 1-0

NEC - SC Heerenveen 1-1

Willem II - Sparta Rotterdam 0-3

PEC Zwolle - SC Cambuur 1-2

Programma zondag 7 november:

12.15 uur: FC Groningen - RKC Waalwijk 1-1

14.30 uur: Fortuna Sittard - PSV 1-4

Fortuna Sittard - PSV 1-4 16.45 uur: Feyenoord - AZ

Feyenoord - AZ 16.45 uur: Vitesse - FC Utrecht

Vitesse - FC Utrecht 20.00 uur: Ajax - Go Ahead Eagles

