Max Verstappen houdt rijen gesloten: ’Ik maak me nergens zorgen om’

Verstappen eindigde daar als derde, liep in de WK-stand ook uit op Charles Leclerc, maar het andere uiterste is dat er plotseling wordt gesproken over titelkansen van teamgenoot Pérez.

„Ik maak me nergens zorgen om en zeker niet over wat ander mensen vinden, schrijven of denken”, vertelt Verstappen in Baku. „Er is niets aan de hand en ik ben altijd gebrand om het beste eruit te halen. Ik hoef ook niet te horen van het team dat ik de nummer één coureur ben.”

Van binnen weet Verstappen vast ook dat dat zo is, al zal hij dat zelf natuurlijk niet uitspreken. Zijn vader Jos schreef daags na de Grand Prix van Monaco een kritische column over de strategie van Red Bull.

Max Verstappen daarover: „Zoals mijn vader al schreef, is hij niet helemaal objectief. Hij wil mij gewoon zien winnen. En uiteindelijk maak ik ook een heel goede kans in het kampioenschap. Het is zijn mening. Ik heb ook tegen m’n vader gezegd dat de gebeurtenissen op zondag een gevolg waren van de zaterdag, toen die rode vlag mijn kwalificatie verpestte. Dat was het grootste probleem, want in Monaco kan je niet inhalen. Prima, dat was één wedstrijd, we gaan nu gewoon weer door.”

Met de topsnelheid van Red Bull lijkt Verstappen op voorhand een goede kans te maken op een overwinning in Baku. „Maar Ferrari heeft op dit moment de snelste auto”, zegt de regerend wereldkampioen. „Wij hebben de laatste races vooral geprofiteerd van de fouten die zij hebben gemaakt.”